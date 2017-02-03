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03.02.2017
69 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.02.2017 23:48
Євроліга. Реал виграв у Басконії. Інші матчі
Євроліга
Регулярний чемпіонат
3 лютого
Галатасарай (Туреччина) - Панатінаїкос (Греція) 79:84 (24:18, 16:25 24:25, 15:16)
Басконія (Іспанія) - Реал (Мадрид, Іспанія) 71:79 (15:16, 21:23, 16:20, 19:20)
Црвена Звєзда (Сербія) – Анадолу Ефес (Туреччина) 72:86 (20:16, 16:31, 16:14, 20:25)
Турнірне становище: Реал - 16-5, ЦСКА - 15-6, Олімпіакос - 15-6, Фенербахче - 14-7, Црвена Звезда - 12-9, Панатінаїкос - 12-9, Басконія - 12-9, Анадолу Ефес - 10-11, Дарушафака - 10-11, Жальгіріс - 9-12, Бамберг - 8-13, Барселона - 8-13, УНІКС - 7-14, Маккабі - 7-14 , Мілан - 7-14, Галатасарай - 6-15.
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