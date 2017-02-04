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43 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 21:08
Черкаські Мавпи підписали екс-бігмена Кривбаса
Черкаські Мавпи продовжують підсилювати свій склад напередодні вирішальної частини сезону.
Як повідомляє офіціайний сайт клубу, на трайаут до команди прибув бігмен – Дмитро Тихонов.
Екс-гравець Кривбаса може закрити позицію центрового та важкого форварда. Цього сезону за 24 хвилини, які Дмитро проводив на майданчику він здобував у середньому 10 очок та 5.4 підбирання.
У своїй кар’єрі Тихонов виступав за збірні України U-18 та U-20. А в минулому сезоні у складі Кривбаса Дмитро вигравав бронзові нагороди Суперліги та був фіналістом Кубка України.
Відзначимо, що дебют новачка Черкаських Мавп може відбутися у виїзній кубковій гри проти Дніпра.
|Дмитро Тихонов
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03.01.2017
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