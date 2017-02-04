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Баскетбол. Черкаські Мавпи підписали екс-бігмена Кривбаса
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04.02.2017  21:08

Черкаські Мавпи підписали екс-бігмена Кривбаса

Черкаські Мавпи продовжують підсилювати свій склад напередодні вирішальної частини сезону.

Як повідомляє офіціайний сайт клубу, на трайаут до команди прибув бігмен – Дмитро Тихонов.

Екс-гравець Кривбаса може закрити позицію центрового та важкого форварда. Цього сезону за 24 хвилини, які Дмитро проводив на майданчику він здобував у середньому 10 очок та 5.4 підбирання.

У своїй кар’єрі Тихонов виступав за збірні України U-18 та U-20. А в минулому сезоні у складі Кривбаса Дмитро вигравав бронзові нагороди Суперліги та був фіналістом Кубка України.

Відзначимо, що дебют новачка Черкаських Мавп може відбутися у виїзній кубковій гри проти Дніпра.

Дмитро Тихонов
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