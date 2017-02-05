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15 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 15:29
Кубок України. Хімік громить Миколаїв і виходить у півфінал
Хімік спокійно вийшов у "Фінал чотирьох" баскетбольного Кубку України-2016/17.
Южненці і в другому поєдинку впевнено розібралися з МБК Миколаїв.
Цього разу ще солідніше - 99:62.
Кубок України-2016/17 з баскетболу
Чоловіки
1/4 фіналу
Матч-відповідь
5 лютого
Хімік (Южне) - МБК Миколаїв 99:62 (29:19, 18:17, 20:9, 32:17)
Хімік: Сміт (16), Сидоров (14), Рябчук (12 + 5 підбирань), Петров (11), Бехерано (10 + 5 підбирань), Павлов (10)
Миколаїв: Лебединцев (10 + 6 підбирань), Галенко (10)
|Світлина взята з ФБУ
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