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05.02.2017  15:29

Кубок України. Хімік громить Миколаїв і виходить у півфінал

Хімік спокійно вийшов у "Фінал чотирьох" баскетбольного Кубку України-2016/17.

Южненці і в другому поєдинку впевнено розібралися з МБК Миколаїв.

Цього разу ще солідніше - 99:62.

Кубок України-2016/17 з баскетболу

Чоловіки

1/4 фіналу

Матч-відповідь

5 лютого

Хімік (Южне) - МБК Миколаїв 99:62 (29:19, 18:17, 20:9, 32:17)

Хімік: Сміт (16), Сидоров (14), Рябчук (12 + 5 підбирань), Петров (11), Бехерано (10 + 5 підбирань), Павлов (10)

Миколаїв: Лебединцев (10 + 6 підбирань), Галенко (10)

Перший матч - 82:65

Світлина взята з ФБУ
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