Кубок України. Дніпро - останній учасник "Фіналу чотирьох"

БК Дніпро став останнім учасником "Фіналу чотирьох" чоловічого баскетбольного Кубку України-2016/17.

Після виїзної мінімальної перемоги над Мавпами у Черкасах, "дніпряни" довели свою перевагу і вдома.

Дніпро програвав після першої половини, але у третій чверті переломив хід зустрічі.

Кубок України-2016/17 з баскетболу



Чоловіки

1/4 фіналу

Матч-відповідь

5 лютого

БК Дніпро - Черкаські Мавпи 66:60 (14:18, 11:8, 19:15, 22:19)



Дніпро: Мішула (15 + 5 підбирань), Тимофеєнко (13 + 9 підбирань)

Мавпи: Кольченко (22)

Перший матч - 81:80

Отож, у Фіналі чотирьох найсильнішого визначать Будівельник, Дніпро, БІПА та Хімік.