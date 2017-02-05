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12 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 15:44
Кубок України. Дніпро - останній учасник "Фіналу чотирьох"
БК Дніпро став останнім учасником "Фіналу чотирьох" чоловічого баскетбольного Кубку України-2016/17.
Після виїзної мінімальної перемоги над Мавпами у Черкасах, "дніпряни" довели свою перевагу і вдома.
Дніпро програвав після першої половини, але у третій чверті переломив хід зустрічі.
Кубок України-2016/17 з баскетболу
Чоловіки
1/4 фіналу
Матч-відповідь
5 лютого
БК Дніпро - Черкаські Мавпи 66:60 (14:18, 11:8, 19:15, 22:19)
Дніпро: Мішула (15 + 5 підбирань), Тимофеєнко (13 + 9 підбирань)
Мавпи: Кольченко (22)
Отож, у Фіналі чотирьох найсильнішого визначать Будівельник, Дніпро, БІПА та Хімік.
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