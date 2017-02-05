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86 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 23:13
Капітан Будівельника завершив кар`єру через травму
Капітан київського Будівельника Артем Буцький прийняв рішенням завершити професійну кар'єру.
Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
35-річного плеймейкера "будівельників" вже довгий час тривожили болі в коліні і після чергового медичного обстеження гравець разом з керівництвом клубу прийняв рішення про припинення активних виступів.
Зазначимо, що Буцький виступав у складі Будівельника упродовж трьох сезонів і ставав з київським клубом володарем Кубку України в 2015 році, а також віце-чемпіоном Суперліги.
|Артем Буцький
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