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05.02.2017  23:13

Капітан Будівельника завершив кар`єру через травму

Капітан київського Будівельника Артем Буцький прийняв рішенням завершити професійну кар'єру.

Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

35-річного плеймейкера "будівельників" вже довгий час тривожили болі в коліні і після чергового медичного обстеження гравець разом з керівництвом клубу прийняв рішення про припинення активних виступів.

Зазначимо, що Буцький виступав у складі Будівельника упродовж трьох сезонів і ставав з київським клубом володарем Кубку України в 2015 році, а також віце-чемпіоном Суперліги.

Артем Буцький
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