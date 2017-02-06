Суперліга (жінки). Авангард і ТІМ-СКУФ продовжують ділити лідерство. Інші матчі

Двовладдя нагорі турнірної таблиці жіночої баскетбольної Суперліги збереглося.

ТІМ-СКУФ та Авангард у неділю, 5 лютого, здобули синхронні перемоги, передає сайт Федерації баскетболу України.

У їхнє суперництво може втрутитися чинний чемпіон. Відповідь на це запитання може дати матч, який буде зіграно в Одесі 6 лютого, ІнтерХім - Авангард.

Чемпіонат України-2016/17 з баскетболу

Жіноча Суперліга

Регулярний чемпіонат

1-5 лютого

ХАІ (Харків) - ТІМ-СКУФ (Київ) 56:107

Авангард (Київ) - Динамо-НПУ (Київ) 95:51

ХДУ-Таврійська зірка (Херсон) - ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака (Одеса) 47:85

ТІМ-СКУФ - Динамо-НПУ 93:63

ХДУ-Таврійська зірка - Авангард 53:117

Турнірне становище: Авангард, ТІМ-СКУФ - по 14-1, ІнтерХім - 11-3, Вінницькі блискавки, Сузір'я-ОСДЮШОР (Рівне) - по 8-7, Динамо - 7-7, ХАІ - 3-12, СДЮСШОР5-ДВУФК (Дніпро) - 1-13, ХДУ-Таврійська зірка - 0-15.