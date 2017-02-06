Суперліга (жінки). Авангард і ТІМ-СКУФ продовжують ділити лідерство. Інші матчі
Двовладдя нагорі турнірної таблиці жіночої баскетбольної Суперліги збереглося.
ТІМ-СКУФ та Авангард у неділю, 5 лютого, здобули синхронні перемоги, передає сайт Федерації баскетболу України.
У їхнє суперництво може втрутитися чинний чемпіон. Відповідь на це запитання може дати матч, який буде зіграно в Одесі 6 лютого, ІнтерХім - Авангард.
Чемпіонат України-2016/17 з баскетболу
Жіноча Суперліга
Регулярний чемпіонат
1-5 лютого
ХАІ (Харків) - ТІМ-СКУФ (Київ) 56:107
Авангард (Київ) - Динамо-НПУ (Київ) 95:51
ХДУ-Таврійська зірка (Херсон) - ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака (Одеса) 47:85
ТІМ-СКУФ - Динамо-НПУ 93:63
ХДУ-Таврійська зірка - Авангард 53:117
Турнірне становище: Авангард, ТІМ-СКУФ - по 14-1, ІнтерХім - 11-3, Вінницькі блискавки, Сузір'я-ОСДЮШОР (Рівне) - по 8-7, Динамо - 7-7, ХАІ - 3-12, СДЮСШОР5-ДВУФК (Дніпро) - 1-13, ХДУ-Таврійська зірка - 0-15.
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03.01.2017
Підсумки баскетбольного 2016 року в Україні
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