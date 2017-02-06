Пустовий допоміг Обрадойро обіграти Манресу Зайцева. Інші результати українців

Український бігмен Обрадойро Артем Пустовий відіграв 21 хвилину у матчі проти Манреси, у складі якої на цей матч не був заявлений його співвітчизник Ігор Зайцев.

Пустовий встиг відзначитися 11 очками, 2 підбираннями й 1 блок-шотом при 3 втратах і допоміг своїй команді здобути п'яту перемогу у чемпіонаті Іспанії - 89:75, інформує офіційний сайт ФБУ.

Український свінгмен французького Монако Сергій Гладир відіграв 18 хвилин у домашньому матчі національної першості проти Ле Портела.

Команда українця впевнено перемогла (81:57), а сам Гладир записав до активу 6 очок, 2 пібдирання, 3 передачі та 2 перехоплення при 2 втратах і 3 фолах.

Домашньої поразки у 16-му турі грецької "регулярки" зазнала Трікала Олександра Липового, яка на домашньому паркеті поступилася Лаврі 75:78.

Українець, вийшовши у старті, відіграв 28 хвилин, набрав 9 очок, зробив 6 підбирань (1 в атаці), 3 передачі й 1 блок-шот при 4 фолах і 3 втратах.

Виїзної поразки зазнав і Авелліно українського центрового Кирила Фесенка. Команда капітана національної збірної у матчі чемпіонату Італії поступилася Пістої (59:67).

А сам центровий, вийшовши у старті, відіграв 34 хвилини, набрав 9 очок, зібрав 9 підбирань (3 в атаці), зробив 1 перехоплення та 2 блок-шота при 2 фолах і 3 втратах.

Третьої поразки у сезоні зазнав Лукойл Академік українського форварда Максима Корнієнка. Команда форварда збірної України вдома поступилася клубу Рилски (66:75).

Наш баскетболіст, вийшовши у старті, відіграв 27 хвилин, набрав 8 очок, зібрав 8 підбирань (2 в атаці), зробив 2 передачі та 3 блок-шота при 5 втратах і 3 фолах.

Український форвард Денис Яковлєв допоміг Турову здобути перемогу у домашньому матчі 18-го туру чемпіонату Польщі. Команда українця перемогла Щецин з рахунком 88:75.

Сам Яковлєв за 36 хвилин на паркеті встиг принести своїй команді 14 очок, зібрати 6 підбирань (1 в атаці ), 6 передач та 1 блок-шот при 1 втраті і 3 фолах.

18 хвилин у матчі проти Штельмета відіграв бігмен Торуні Максим Сандул. У матчі, який його команда виграла з рахунком 81:69, українець відзначився 3 очками, 5 підбираннями (1 в атаці) та 5 передачами при 2 фолах.