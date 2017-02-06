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06.02.2017  15:34

Жіноча збірна України дізналася розклад матчів на Євробаскеті-2017

Міжнародна Федерація баскетболу (ФІБА) опублікувала на своєму офіційному сайті час початку матчів і повний росклад групового раунду жіночого Євробаскету-2017, який пройде у Чехії з 16-го по 25-е червня.

Команда України, нагадаємо, за вихід у плей-офф побореться зі збірними Чехії, Угорщини й Іспанії, інформує сайт Федерації баскетболу України.

Розклад матчів у групі А:

16 червня
19:00 Україна - Чехія
21:30 Угорщина - Іспанія

17 червня
16:00 Іспанія - Україна
19:00 Чехія - Угорщина

19 червня
13:30 Угорщина - Україна
19:00 Чехія - Іспанія

Світлина ФБУ
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