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1 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 15:34
Жіноча збірна України дізналася розклад матчів на Євробаскеті-2017
Міжнародна Федерація баскетболу (ФІБА) опублікувала на своєму офіційному сайті час початку матчів і повний росклад групового раунду жіночого Євробаскету-2017, який пройде у Чехії з 16-го по 25-е червня.
Команда України, нагадаємо, за вихід у плей-офф побореться зі збірними Чехії, Угорщини й Іспанії, інформує сайт Федерації баскетболу України.
Розклад матчів у групі А:
16 червня
19:00 Україна - Чехія
21:30 Угорщина - Іспанія
17 червня
16:00 Іспанія - Україна
19:00 Чехія - Угорщина
19 червня
13:30 Угорщина - Україна
19:00 Чехія - Іспанія
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