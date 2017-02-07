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07.02.2017  10:30

Екс-форвард Кривбасу перейшов у БК Запоріжжя

Колишній форвард Кривбасу Дмитро Липовцев перейшов у БК Запоріжжя.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

За свою кар'єру запорізький форвард встиг зіграти за Авіастар, Мусон, Говерлу і Кривбас. У 2013 році він був визнаний MVP Вищої ліги України, а в 2016-му став фіналістом Кубку України і володарем бронзової нагороди Суперліги.

У нинішньому сезоні Липовцев в середньому за матч набирає по 7 очок, а також робить по 4,2 підбирання.

Нагадаємо, що Кривбас припинив своє існування через відсутність фінансування.

Раніше повідомлялося, що екс-гравці Кривбасу вже почали працевлаштовуватися в інших командах.
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