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36 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 10:30
Екс-форвард Кривбасу перейшов у БК Запоріжжя
Колишній форвард Кривбасу Дмитро Липовцев перейшов у БК Запоріжжя.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
За свою кар'єру запорізький форвард встиг зіграти за Авіастар, Мусон, Говерлу і Кривбас. У 2013 році він був визнаний MVP Вищої ліги України, а в 2016-му став фіналістом Кубку України і володарем бронзової нагороди Суперліги.
У нинішньому сезоні Липовцев в середньому за матч набирає по 7 очок, а також робить по 4,2 підбирання.
Нагадаємо, що Кривбас припинив своє існування через відсутність фінансування.
Раніше повідомлялося, що екс-гравці Кривбасу вже почали працевлаштовуватися в інших командах.
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