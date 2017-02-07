Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Баскетбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Зайцев залишив Манресу і повернувся до Польщі
Мурзін: Збираюся в Іспанію і США переговорити з потенційними збірниками
Екс-форвард Кривбасу перейшов у БК Запоріжжя
НБА. Лейкерз здолав Нью-Йорк, Фінікс знову програє. Інші матчі
Жіноча збірна України дізналася розклад матчів на Євробаскеті-2017
Пустовий допоміг Обрадойро обіграти Манресу Зайцева. Інші результати українців


Новини
23:44
Футбол. Кубок Німеччини. 1/8 фіналу. Баварія виграла у Вольфсбурга. Інші матчі
23:39
Футбол. Чемпіонат Італії. 23 тур. Рома перемогла Фіорентину
23:02
Футбол. Шахтар залишиться в Португалії до матчу з Сельтою
22:45
Баскетбол. Зайцев залишив Манресу і повернувся до Польщі
22:24
Футбол. Михайленко: Зняття 6 очок? Продовжимо працювати
21:57
Футбол. ПСЖ готовий підписати нападника Манчестер Сіті за 80 мільйонів
21:42
Футбол. Зірка проведе спаринг проти Црвени Звєзди
21:33
Хокей. Гравці Витязя і Донбасу отримали дискваліфікацію
21:13
Футбол. Олімпік перегляне камерунського захисника
20:42
Футбол. Олімпік у спарингу розгромив турецький Мерсін
Усі новини
28 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
07.02.2017  22:45

Зайцев залишив Манресу і повернувся до Польщі

Бігмен збірної України Ігор Зайцев продовжить кар'єру в польському клубі Роза Радом.

Саме в цій команді Зайцев більш ніж успішно відіграв минулий сезон, будучи одним з кращих легіонерів польського чемпіонату.

Попереднім клубом Ігоря була іспанська Манреса, однак каталонці не стали продовжувати двомісячний контракт українця. У складі Манреси Зайцев відіграв сім матчів, в яких набирав 3,0 очка і робив 2,6 підбирання в середньому за 14,1 хвилини на майданчику, пише basket-planet.com.

Відзначимо, що сезон українець починав в польському Штельметі, проте в листопаді покинув команду і перебрався до Іспанії. 

Ігор Зайцев
Коментарі
 — 0
Читай також
Пустовий допоміг Обрадойро обіграти Манресу Зайцева. Інші результати українців
Український центровий Зайцев переїжджає у чемпіонат Іспанії
Зайцев з новою командою програв поєдинок за суперкубок Польщі

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
03.01.2017

Підсумки баскетбольного 2016 року в Україні
У матеріалі розповідається про вихід збірних на Євробаскети-2017, срібло жіночої збірної України 3х3 на чемпіонаті світу й інше.
Жіноча збірна України перемогла Німеччину та вийшла на чемпіонат Європи. ФОТО
Мурзін: Розвиток баскетболу в Україні тримається здебільшого на етузіазмі
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter