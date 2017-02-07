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28 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 22:45
Зайцев залишив Манресу і повернувся до Польщі
Бігмен збірної України Ігор Зайцев продовжить кар'єру в польському клубі Роза Радом.
Саме в цій команді Зайцев більш ніж успішно відіграв минулий сезон, будучи одним з кращих легіонерів польського чемпіонату.
Попереднім клубом Ігоря була іспанська Манреса, однак каталонці не стали продовжувати двомісячний контракт українця. У складі Манреси Зайцев відіграв сім матчів, в яких набирав 3,0 очка і робив 2,6 підбирання в середньому за 14,1 хвилини на майданчику, пише basket-planet.com.
Відзначимо, що сезон українець починав в польському Штельметі, проте в листопаді покинув команду і перебрався до Іспанії.
|Ігор Зайцев
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