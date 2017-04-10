Суперліга (жінки). У перших півфіналах ТІМ-СКУФ громить Динамо, а Авангард - ІнтерХім

У суботу, 8 квітня, у Києві було проведено перші півфінальні матчі плей-офф жіночої Суперліги з баскетболу.

Переконлива перевага одного з суперників в обох парах свідчить про те, що переможці - Авангард і ТІМ-СКУФ - можуть сміливо будувати фінальні плани.

Як інформує сайт Федерації баскетболу України, швидше за все, у чемпіонських перегонах залишаться вони, якщо не відбудеться дива.

Суперліга-2016/17 з баскетболу

Жінки

1/2 фіналу

Серії до двох перемог

8 квітня

БК Авангард (Київ) - БК ІнтерХім-СДЮСШОР (Одеса) - 80:57

Рахунок у серії - 1:0

БК ТІМ СКУФ - БК Динамо-НПУ - 98:42

Рахунок у серії - 1:0

Другі матчі півфінальних серій в обох парах відбудуться 11 квітня.