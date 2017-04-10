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7 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]10.04.2017 12:55
Суперліга (жінки). У перших півфіналах ТІМ-СКУФ громить Динамо, а Авангард - ІнтерХім
У суботу, 8 квітня, у Києві було проведено перші півфінальні матчі плей-офф жіночої Суперліги з баскетболу.
Переконлива перевага одного з суперників в обох парах свідчить про те, що переможці - Авангард і ТІМ-СКУФ - можуть сміливо будувати фінальні плани.
Як інформує сайт Федерації баскетболу України, швидше за все, у чемпіонських перегонах залишаться вони, якщо не відбудеться дива.
Суперліга-2016/17 з баскетболу
Жінки
1/2 фіналу
Серії до двох перемог
8 квітня
БК Авангард (Київ) - БК ІнтерХім-СДЮСШОР (Одеса) - 80:57
Рахунок у серії - 1:0
БК ТІМ СКУФ - БК Динамо-НПУ - 98:42
Рахунок у серії - 1:0
Другі матчі півфінальних серій в обох парах відбудуться 11 квітня.
|Світлина ФБУ
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