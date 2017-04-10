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10.04.2017
87 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]10.04.2017 21:16
Суперліга. Будівельник переміг Черкаські мавпи в першому матчі півфіналу
У першому матчі півфіналу Будіваельник без проблем обіграв Черкаські мавпи.
Раніше повідомлялося, що Дніпро скоротив відставання в серії півфіналу з Хіміком.
Суперліга-2016/17 України з баскетболу
Плей-офф
1/2 фіналу
Перший матч
10 квітня
Будівельник — Черкаські Мавпи 78:66 (15:15, 26:12, 17:22, 20:17)
Будівельник: Дугат (15 + 5 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення), Філдс (12 + 5 підбирань + 8 передач), Крутоус (9 + 6 підбирань), Винтоняк (7 + 4 перехоплення), Завадський (13) — старт; Отверченко (7), Дроздов (6), Анісімов (6), Стефенс (3).
Черкаські Мавпи: Бояркін (1 + 4 передачі + 3 перехоплення), Кольченко (5 + 5 підбирань), Чумаков (24 + 4 підбирання) — старт; Девіс (26 + 6 підбирань), Кобец (10 + 4 підбиранння).
Рахунок у серії — 1:0.
— 0
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05.03.2017
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