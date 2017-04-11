Екс-захисник збірної України підписав контракт з Бешикташем

Екс-захисник збірної України Пух Джетер підписав контракт до кінця сезону зі стамбульським клубом Бешикташ.

У поточному сезоні баскетболіст виступав в чемпіонаті Китаю, де його показники були наступними: 27,7 очка, 4,9 підбирання, 7,9 результативних передач.

У регулярному чемпіонаті Туреччини Бешикташ на даний момент займає третю позицію, поступаючись лише чвертьфіналістам Євроліги Фенербахче і Анадолу Ефес, пише basket.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Пух Джетер може повернутися в збірну України.