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11.04.2017  23:25

Екс-захисник збірної України підписав контракт з Бешикташем

Екс-захисник збірної України Пух Джетер підписав контракт до кінця сезону зі стамбульським клубом Бешикташ.

У поточному сезоні баскетболіст виступав в чемпіонаті Китаю, де його показники були наступними: 27,7 очка, 4,9 підбирання, 7,9 результативних передач.

У регулярному чемпіонаті Туреччини Бешикташ на даний момент займає третю позицію, поступаючись лише чвертьфіналістам Євроліги Фенербахче і Анадолу Ефес, пише basket.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Пух Джетер може повернутися в збірну України

Пух Джетер
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