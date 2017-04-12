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61 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 22:03
Суперліга. Дніпро зрівняв рахунок у серії з Хіміком
У четвертому матчі півфіналу плей-офф Суперліги Дніпро здолав Хімік з рахунком 81:65.
Рахунок у серії став 2:2.
Нагадаємо, що в третій грі Дніпро також здолав Хімік.
Суперліга-2016/17 України з баскетболу
Плей-офф
1/2 фіналу
Четвертий матч
12 квітня
Дніпро — Хімік 81:65 (17:21, 23:22, 24:13, 17:9)
Дніпро: Вільховецький (5), Закурдаєв (9), Глєбов (2 + 4 передачі), Тимофеєнко (14 + 7 підбирань + 6 передач), Загреба (16) — старт; Дзюба (4), Шундель (5), Шевченко (7 + 6 підбирань), Ревзін (6), Мішула (13 + 4 передачі).
Хімік: Сміт (13), Бєліков (5), Конєв (8 + 7 підбирань + 5 передач), Антіпов (6 + 6 підбирань), Лав (4 + 8 підбирань) — старт; Рябчук (5 + 4 підбирань), Петров (18 + 8 підбирань), Сидоров (6).
Рахунок у серії - 2:2.
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