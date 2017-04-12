Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Баскетбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Суперліга. Будівельник виграв другий матч в серії з Черкаськими мавпами
Суперліга. Дніпро зрівняв рахунок у серії з Хіміком
Суперліга (жінки). У фіналі золоті медалі розіграють ТІМ-СКУФ та Авангард
НБА. У своєму останньому матчі сезону Фінікс з Ленем програв Сакраменто. Інші матчі
Екс-захисник збірної України підписав контракт з Бешикташем
ФІБА може змінити місце проведення ЧС з баскетболу через теракти в Єгипті
Новини
23:14
Баскетбол. Українець Михайлюк подав свою кандидатуру на драфт НБА
22:57
Інше. Швейцарський суд відхилив апеляцію російських паралімпійців на дискваліфікацію
22:29
Баскетбол. Суперліга. Будівельник виграв другий матч в серії з Черкаськими мавпами
22:18
Футбол. Алієв: Чекаю поки якийсь клуб "клюне"
22:03
Баскетбол. Суперліга. Дніпро зрівняв рахунок у серії з Хіміком
Усі новини
61 перегляд Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
12.04.2017  22:03

Суперліга. Дніпро зрівняв рахунок у серії з Хіміком

У четвертому матчі півфіналу плей-офф Суперліги Дніпро здолав Хімік з рахунком 81:65.

Рахунок у серії став 2:2.

Нагадаємо, що в третій грі Дніпро також здолав Хімік.

Суперліга-2016/17 України з баскетболу

Плей-офф

1/2 фіналу

Четвертий матч

12 квітня

Дніпро — Хімік 81:65 (17:21, 23:22, 24:13, 17:9) 

Дніпро: Вільховецький (5), Закурдаєв (9), Глєбов (2 + 4 передачі), Тимофеєнко (14 + 7 підбирань + 6 передач), Загреба (16) — старт; Дзюба (4), Шундель (5), Шевченко (7 + 6 підбирань), Ревзін (6), Мішула (13 + 4 передачі).

Хімік: Сміт (13), Бєліков (5), Конєв (8 + 7 підбирань + 5 передач), Антіпов (6 + 6 підбирань), Лав (4 + 8 підбирань) — старт; Рябчук (5 + 4 підбирань), Петров (18 + 8 підбирань), Сидоров (6).

Рахунок у серії - 2:2.
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
05.03.2017

Київський Авангард - новий володар кубка України з баскетболу серед жінок. ВІДЕО
У фіналі у столичному дербі Авангард обіграв ТІМ-СКУФ.
Кубок України. Дніпро у фіналі переміг Будівельник. ВІДЕО
Підсумки баскетбольного 2016 року в Україні
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter