Суперліга. Будівельник виграв другий матч в серії з Черкаськими мавпами
У другому матчі півфінальної серії Суперліги Будівельник здолав Черкаські мавпи.
Рахунок у серії став 2:0 на користь столичного клубу.
Нагадаємо, що в першій грі Будівельник переграв мапи з рахунком 78:66.
Суперліга-2016/17 України з баскетболу
Плей-офф
1/2 фіналу
Другий матч
12 квітня
Будівельник – Черкаські Мавпи – 72:70 (16:10, 19:29, 21:13, 16:18)
Будівельник: Філдс (11), Дугат (20 + 7 підбирань), Крутоус (9 + 7 підбирань), Вінтоняк (6 + 2 блок-шота), Завадський (3) – старт; Отверченко (9 + 5 передач), М. Анісімов (11), Зотов (1), Дроздов (2)
Черкаські Мавпи: Бояркін (4 + 6 передач), Сизов (4 + 5 підбирань), Кольченко (4 + 5 передач), Чумаков (14), Івшин (13) – старт; Кальніченко (5 + 7 підбирань), Кобець (17 + 5 підбирань), С. Девіс (7 + 7 підбирань), Тихонов (2)
Рахунок у серії 2:0.
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