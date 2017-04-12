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12.04.2017  22:29

Суперліга. Будівельник виграв другий матч в серії з Черкаськими мавпами

У другому матчі півфінальної серії Суперліги Будівельник здолав Черкаські мавпи.

Рахунок у серії став 2:0 на користь столичного клубу.

Нагадаємо, що в першій грі Будівельник переграв мапи з рахунком 78:66.

Суперліга-2016/17 України з баскетболу

Плей-офф

1/2 фіналу

Другий матч

12 квітня

Будівельник – Черкаські Мавпи – 72:70 (16:10, 19:29, 21:13, 16:18)

Будівельник: Філдс (11), Дугат (20 + 7 підбирань), Крутоус (9 + 7 підбирань), Вінтоняк (6 + 2 блок-шота), Завадський (3) – старт; Отверченко (9 + 5 передач), М. Анісімов (11), Зотов (1), Дроздов (2)

Черкаські Мавпи: Бояркін (4 + 6 передач), Сизов (4 + 5 підбирань), Кольченко (4 + 5 передач), Чумаков (14), Івшин (13) – старт; Кальніченко (5 + 7 підбирань), Кобець (17 + 5 підбирань), С. Девіс (7 + 7 підбирань), Тихонов (2)

Рахунок у серії 2:0.
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