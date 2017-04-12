Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Баскетбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Українець Михайлюк подав свою кандидатуру на драфт НБА
Суперліга. Будівельник виграв другий матч в серії з Черкаськими мавпами
Суперліга. Дніпро зрівняв рахунок у серії з Хіміком
Суперліга (жінки). У фіналі золоті медалі розіграють ТІМ-СКУФ та Авангард
НБА. У своєму останньому матчі сезону Фінікс з Ленем програв Сакраменто. Інші матчі
Екс-захисник збірної України підписав контракт з Бешикташем
Новини
00:50
Шахи. Чемпіонат Європи. 2 тур. Марія Музичук та Наталія Жукова виграли свої партії. Інші результати
00:28
Футбол. Роналду першим забив 100 голів в єврокубках
12.04.2017
23:48
Футбол. Калитвинцев вивів московське Динамо в елітний дивізіон російського футболу
23:32
Футбол. Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Боруссія програла Монако, Реал в Мюнхені здолав Баварію, Атлетико виграв у Лестера
23:14
Баскетбол. Українець Михайлюк подав свою кандидатуру на драфт НБА
Усі новини
91 перегляд Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
12.04.2017  23:14

Українець Михайлюк подав свою кандидатуру на драфт НБА

Україн Святослав Михайлюк офіційно виставив свою кандидатуру на майбутній драфт НБА.

Про це повідомляє Планета-баскетбола з посиланням на офіційний сайт Унівкерситетської команди Канзасу.

Втім, як повідомляється, Михайлюк не наймає агента, що надає йому право зняти свою кандидатуру з драфта до 24 травня і спокійно повернутися в рідний університет на четвертий сезон.

"Ми підтримуємо це рішення Свята на 100%. Я знаю, що він серйозно готується до цього, і після драфт-комбайна він отримає точну інформацію на предмет своїх шансів на драфті і зможе прийняти правильне рішення, дозволене правилами ліги. Ми ні в якому разі не здивовані подібному рішенню Свята", - сказав головний тренер Канзасу Біл Селф.

Таким чином, Михайлюк візьме участь в серії тренувань, а також великому перегляді для усіх команд НБА, після чого прийме остаточне рішення.

У своєму третьому сезоні в Канзасі Михайлюк набирав 9,8 очка, робив 3,0 підбориання і 1,9 перехоплення за гру, реалізовуючи 39% трьохочкових кидків.

Святослав Михайлюк
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
05.03.2017

Київський Авангард - новий володар кубка України з баскетболу серед жінок. ВІДЕО
У фіналі у столичному дербі Авангард обіграв ТІМ-СКУФ.
Кубок України. Дніпро у фіналі переміг Будівельник. ВІДЕО
Підсумки баскетбольного 2016 року в Україні
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter