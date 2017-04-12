Українець Михайлюк подав свою кандидатуру на драфт НБА

Україн Святослав Михайлюк офіційно виставив свою кандидатуру на майбутній драфт НБА.

Про це повідомляє Планета-баскетбола з посиланням на офіційний сайт Унівкерситетської команди Канзасу.

Втім, як повідомляється, Михайлюк не наймає агента, що надає йому право зняти свою кандидатуру з драфта до 24 травня і спокійно повернутися в рідний університет на четвертий сезон.

"Ми підтримуємо це рішення Свята на 100%. Я знаю, що він серйозно готується до цього, і після драфт-комбайна він отримає точну інформацію на предмет своїх шансів на драфті і зможе прийняти правильне рішення, дозволене правилами ліги. Ми ні в якому разі не здивовані подібному рішенню Свята", - сказав головний тренер Канзасу Біл Селф.

Таким чином, Михайлюк візьме участь в серії тренувань, а також великому перегляді для усіх команд НБА, після чого прийме остаточне рішення.

У своєму третьому сезоні в Канзасі Михайлюк набирав 9,8 очка, робив 3,0 підбориання і 1,9 перехоплення за гру, реалізовуючи 39% трьохочкових кидків.