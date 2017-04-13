Капітан збірної України Фесенко буде два тижні працювати під наглядом лікарів

Напередодні капітан збірної України Кирило Фесенко пройшов ретельне обстеження після пошкодження, отриманого раніше на тренуванні.

Про це інформує прес-служба Авеліно.

Лікарі підтвердили наявність проблеми з лівим коліном.

Найближчі два тижні Фесенко працюватиме під наглядом медиків.

Потім після нового обстеження будуть визначені подальші кроки з реабілітації.

Раніше повідомлялося, що українець Святослав Михайлюк офіційно виставив свою кандидатуру на майбутній драфт НБА.

Нагадаємо, що на початку березня травмувався ще один лідер збірної України В'ячеслав Кравцов.

Центровий Валенсі зламав ногу, але вже переніс операцію і має намір виступити на Євробаскеті-2017.

Нагадаємо, національна збірна 31 вересня стартує в груповому раунді Євробаскету-2017, в рамках якого зіграє проти команд Литви, Італії, Німеччини, Грузії та Ізраїлю.