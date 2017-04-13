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НБА. Бостон зіграє з Чикаго, Голден Стейт - з Портлендом. Інші пари першого раунду плей-офф
13.04 14:14
125 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 14:14
НБА. Бостон зіграє з Чикаго, Голден Стейт - з Портлендом. Інші пари першого раунду плей-офф
Завершився регулярний чемпіонат НБА, який визначив усіх учасників протистоянь першого раунду плей-офф.
EAST #NBAPlayoffs Matchups— NBA (@NBA) 13 квітня 2017 р.
Celtics (1) x Bulls (8)
Cavs (2) x Pacers (7)
Raptors (3) x Bucks (6)
Wizards (4) x Hawks (5)
WEST #NBAPlayoffs Matchups— NBA (@NBA) 13 квітня 2017 р.
Warriors (1) x Trail Blazers (8)
Spurs (2) x Grizzlies (7)
Rockets (3) x Thunder (6)
Clippers (4) x Jazz (5)
Східна конференція
Бостон (1) - Чикаго (8)
Клівленд (2) - Індіана (7)
Торонто (3) - Мілуокі (6)
Вашингтон (4) - Атланта (5)
Західна конференція
Голден Стейт (1) - Портленд (8)
Сан-Антоніо (2) - Мемфіс (7)
Х'юстон (3) - Оклахома-Сіті (6)
Кліпперс (4) - Юта (5).
Поєдинки першого раунду плей-офф розпочнуться в суботу, 15 квітня.
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