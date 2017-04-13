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НБА. Бостон зіграє з Чикаго, Голден Стейт - з Портлендом. Інші пари першого раунду плей-офф

13.04 14:14
 
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125 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
13.04.2017  14:14

НБА. Бостон зіграє з Чикаго, Голден Стейт - з Портлендом. Інші пари першого раунду плей-офф

Завершився регулярний чемпіонат НБА, який визначив усіх учасників протистоянь першого раунду плей-офф.

Східна конференція

Бостон (1) - Чикаго (8)
Клівленд (2) - Індіана (7)
Торонто (3) - Мілуокі (6)
Вашингтон (4) - Атланта (5)

Західна конференція

Голден Стейт (1) - Портленд (8)
Сан-Антоніо (2) - Мемфіс (7)
Х'юстон (3) - Оклахома-Сіті (6)
Кліпперс (4) - Юта (5).

Поєдинки першого раунду плей-офф розпочнуться в суботу, 15 квітня.
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