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14.04.2017  08:42

Гравець Черкаських мавп Білоус буде грати в NCAA

Вихованець Черкаських Мавп Антон Білоус уладнав усі формальності в Університеті Каліфорнія Ріверсайт. Факт підписання офіційної угоди з командою підтвердила мама українця Світлана.

Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Відтепер Україна офіційно має чотирьох представників у американській студентській лізі – NCAA. Раніше там уже закріпилися Святослав Михайлюк, Богдан Близнюк та Євген Сахнюк.

Антон Білоус
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