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13.04 14:14
98 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 08:42
Гравець Черкаських мавп Білоус буде грати в NCAA
Вихованець Черкаських Мавп Антон Білоус уладнав усі формальності в Університеті Каліфорнія Ріверсайт. Факт підписання офіційної угоди з командою підтвердила мама українця Світлана.
Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.
Відтепер Україна офіційно має чотирьох представників у американській студентській лізі – NCAA. Раніше там уже закріпилися Святослав Михайлюк, Богдан Близнюк та Євген Сахнюк.
|Антон Білоус
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05.03.2017
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