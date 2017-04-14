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13.04 14:14
76 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 18:07
Чоловіча збірна України (U-18) поступилася іспанцям
Чоловіча збірна України (U-18) розпочала виступи на міжнародному великодньому турнірі у Словаччині.
Підопічні Олександра Ворони проведуть три матчі у П’єштяни зі збірними Іспанії, Чехії та Словаччини, пише ФБУ.
Першим суперником українців стали іспанці. Саме з ними влітку "жовто-сині" зустрінуться на чемпіонаті Європи у дивізіоні "А", адже є сусідами у відбірній групі.
Квітнева зустріч у курортному містечку П’єштяни засвідчила – боротися з ними можна на рівних. Українці поступилися з різницею у шість очок 54:60. Лише в останній чверті іспанці дотиснули суперників.
15 квітня підопічні Олександра Ворони зіграють з чеськими однолітками.
Еаster Cup - 2017
П’єштяни, Словаччина
Україна (U-18) – Іспанія (U-18) 54:60 (13:17, 17:18, 17:10, 7:15)
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05.03.2017
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