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14.04.2017  18:07

Чоловіча збірна України (U-18) поступилася іспанцям

Чоловіча збірна України (U-18) розпочала виступи на міжнародному великодньому турнірі у Словаччині.

Підопічні Олександра Ворони проведуть три матчі у П’єштяни зі збірними Іспанії, Чехії та Словаччини, пише ФБУ.

Першим суперником українців стали іспанці. Саме з ними влітку "жовто-сині" зустрінуться на чемпіонаті Європи у дивізіоні "А", адже є сусідами у відбірній групі.

Квітнева зустріч у курортному містечку П’єштяни засвідчила – боротися з ними можна на рівних. Українці поступилися з різницею у шість очок 54:60. Лише в останній чверті іспанці дотиснули суперників.

15 квітня підопічні Олександра Ворони зіграють з чеськими однолітками.

Еаster Cup - 2017

П’єштяни, Словаччина

Україна (U-18) – Іспанія (U-18) 54:60 (13:17, 17:18, 17:10, 7:15)
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