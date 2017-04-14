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14.04.2017  21:01

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 увійшла в топ-3 світового рейтингу

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 займає третю сходинку світового рейтингу.

Українки поступаються лише француженкам і угоркам, пише сайт ФБУ.

Також чоловіча збірна України (U-18) займає в аналогічному списку перше місце, випереджаючи Нідерланди та Угорщину.
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