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13.04 14:14
170 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 21:01
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 увійшла в топ-3 світового рейтингу
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 займає третю сходинку світового рейтингу.
Українки поступаються лише француженкам і угоркам, пише сайт ФБУ.
Також чоловіча збірна України (U-18) займає в аналогічному списку перше місце, випереджаючи Нідерланди та Угорщину.
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05.03.2017
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