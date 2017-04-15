ФБУ хоче скоротити число учасників Суперліги до восьми команд

ФБУ хоче скоротити число учасників Суперліги до восьми команд.

Про це в інтерв'ю офіційному сайту федерації розповіла директор з організації та проведення змагань ФБУ Лариса Шабанова.

"Хочемо скоротити число учасників - до восьми команд. Зростуть вимоги по інфраструктурі. У цих клубів зобов'язані бути юнацькі команди, не менше двох команд повинні бути представлені в юнацькій лізі, обов'язково повинна бути спортивна база, свій зал з трибунами місткістю не менше 1000 глядачів", - сказала вона.

"Якщо клуб не відповідає цим вимогам, він не зможе виступати у вищому дивізіоні чемпіонату. Повинна бути якісна відеотрансляція, онлайн-трансляція статистики. Клуб, який виступає у вищому дивізіоні чемпіонату країни, повинен показувати якісну роботу всієї баскетбольної структури", - зазначила Шабанова.

За її словами, у Вищій Лізі українського баскетболу виступлять 14-16 команд, які, як і зараз, будуть розділені як мінімум на дві групи, щоб зіграти максимальну кількість матчів в межах своїх регіонів. А вже після - спільно змагатися за медалі чемпіонату України.

Реформують і Першу Лігу, в якій виступатимуть 16-24 команди. Вони також будуть поділені на максимальну кількість дивізіонів на першому етапі з метою збереження фінансування команд. Команди, які не будуть допущені до участі у Вищій Лізі, виступатимуть у Першій.

Число учасників жіночої Суперліги також буде обмежено вісьмома командами.