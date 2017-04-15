Жіноча збірна України (U-16) здобула другу перемогу в Чехії

Жіноча збірна України (U-16) здобула другу перемогу на Великодньому Єврокубку, що проходить у столиці Чехії Празі.

Слідом за угорським Дебреценом підопічні Валерія Жартуна переграли словацький Брунтал, пише ФБУ.

15 квітня "синьо-жовті" дівчата зіграють одразу ж два матчі, обидва з чеськими командами Острава та Оломоуц.

Easter EuroCup-2017

14 квітня

Прага, Чехія

Жіноча збірна України (U-16) – Брунтал (Словаччина) 91:58