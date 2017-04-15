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19 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.04.2017 12:51
Жіноча збірна України (U-16) здобула другу перемогу в Чехії
Жіноча збірна України (U-16) здобула другу перемогу на Великодньому Єврокубку, що проходить у столиці Чехії Празі.
Слідом за угорським Дебреценом підопічні Валерія Жартуна переграли словацький Брунтал, пише ФБУ.
15 квітня "синьо-жовті" дівчата зіграють одразу ж два матчі, обидва з чеськими командами Острава та Оломоуц.
Easter EuroCup-2017
14 квітня
Прага, Чехія
Жіноча збірна України (U-16) – Брунтал (Словаччина) 91:58
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05.03.2017
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