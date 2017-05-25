Українець Михайлюк відкликав свою кандидатуру з драфту НБА

Українець Святослав Михайлюк прийняв рішення відкликати свою кандидатуру з драфту НБА-2017.

Михайлюк повернеться в клуб NCAA Канзас, де виступав попередні 3 сезони.

"Я постійно залишився на зв'язку з"Канзасом , і я вирішив повернутися ще на один рік. Я побачив, які компоненти мені потрібно поліпшити. З нетерпінням чекаю свого повернення в команду", - наводить слова Михайлюка Sport Arena.

Нагадаємо, українець взяв участь в одному матчі драфт-комбайна, набравши за 18 хвилин 9 очок (3/7 триочкових), 3 підбирання, 1 передачу і 1 блок-шот.

У цій же зустрічі Михайлюк отримав травму.

Раніше повідомлялося, що гравець веде переговори з одним з клубів НБА.