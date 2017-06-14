Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Баскетбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Національна жіноча збірна України вирушила на чемпіонат Європи
Гравці Голден Стейт одноголосно проголосували проти зустрічі з Трампом
Дюрант повторив досягнення Шакіла О'Ніла 17-річної давнини
НБА. Голден Стейт - чемпіон
Кросівки Джордана продали майже за 200 тисяч доларів
Молодіжна збірна України зіграє проти Франції у Черкасах
Новини
16:51
ЧС-2018. Матч Україна - Хорватія планується провести в Києві
16:30
Фігурне катання. У Росії можуть відібрати чемпіонат Європи з фігурного катання
16:21
Футбол. Термаліка Путівцева та Коваля отримала нового головного тренера
16:10
Баскетбол. Національна жіноча збірна України вирушила на чемпіонат Європи
15:58
Футбол. Український голкіпер перебрався в російський Урал
Усі новини
54 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
14.06.2017  16:10

Національна жіноча збірна України вирушила на чемпіонат Європи

Вдень 14 червня з аеропорту Бориспіль національна жіноча збірна України вилетіла рейсовим літаком до Праги на Чемпіонат Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Склад національної жіночої збірної України

Захисники: Д'Андра Мосс (Мерсін, Туреччина), Євгенія Спітковська (Авангард), Аріна Білоцерківська (Судува, Литва), Віта Горобець (ТІМ-СКУФ).

Форварди: Аліна Ягупова, Людмила Науменко (обидві - Лілль, Франція), Анна Ольховик (ТІМ-СКУФ), Катерина Дорогобузова (АЗС УМКС, Польща), Ольга Мазніченко (Монбрізон, Франція), Ольга Яцковець (Авангард ).

Центрові: Таїсія Удоденко (Німбурк, Чехія), Олеся Малашенко (Мерсін, Туреччина).

Перший матч на чемпіонаті Європи підопічні Володимира Холопова зіграють проти господарок, збірної Чехії, 16 червня.

Усі поєдинки команд групи А відбуватимуться у місті Градець-Кралове.
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
18.05.2017

Сергій Гладир: В українському баскетболі я особливого прогресу не бачу
Український свінгмен Монако розповів, що може допомогти Україні вдало виступити на Євробаскеті-2017.
Будівельник - десятиразовий чемпіон України з баскетболу. ФОТО + ВІДЕО
Київський ТІМ-СКУФ - новий чемпіон України з баскетболу серед жінок. ФОТО + ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter