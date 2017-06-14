Національна жіноча збірна України вирушила на чемпіонат Європи
Вдень 14 червня з аеропорту Бориспіль національна жіноча збірна України вилетіла рейсовим літаком до Праги на Чемпіонат Європи.
Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.
Склад національної жіночої збірної України
Захисники: Д'Андра Мосс (Мерсін, Туреччина), Євгенія Спітковська (Авангард), Аріна Білоцерківська (Судува, Литва), Віта Горобець (ТІМ-СКУФ).
Форварди: Аліна Ягупова, Людмила Науменко (обидві - Лілль, Франція), Анна Ольховик (ТІМ-СКУФ), Катерина Дорогобузова (АЗС УМКС, Польща), Ольга Мазніченко (Монбрізон, Франція), Ольга Яцковець (Авангард ).
Центрові: Таїсія Удоденко (Німбурк, Чехія), Олеся Малашенко (Мерсін, Туреччина).
Перший матч на чемпіонаті Європи підопічні Володимира Холопова зіграють проти господарок, збірної Чехії, 16 червня.
Усі поєдинки команд групи А відбуватимуться у місті Градець-Кралове.
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