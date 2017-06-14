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14.06.2017  20:50

Українські ветерани зіграють проти росіян у півфіналі чемпіонату Європи

Українська команда UDави вийшла в півфінал на чемпіонаті Європи серед ветеранів у іспанському Сантандері.

Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

На груповому етапі наші баскетболісти перемогли Сухумі – 101:49 та місцевий Сантандер – 111:43.

У півфіналі UDави зіграють проти санкт-петербурзького Інтервуда.

Росіяни на груповому етапі поступилися іспанцям з команди Торрелавега – 83:86 та перемогли іспанську Маргутсу – 68:66.

Матч UDави – Інтервуд відбудеться 15 червня о 21:30.

Світлина ФБУ
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