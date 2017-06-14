Останнє в розділі
88 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.06.2017 20:50
Українські ветерани зіграють проти росіян у півфіналі чемпіонату Європи
Українська команда UDави вийшла в півфінал на чемпіонаті Європи серед ветеранів у іспанському Сантандері.
Про це повідомляє прес-служба ФБУ.
На груповому етапі наші баскетболісти перемогли Сухумі – 101:49 та місцевий Сантандер – 111:43.
У півфіналі UDави зіграють проти санкт-петербурзького Інтервуда.
Росіяни на груповому етапі поступилися іспанцям з команди Торрелавега – 83:86 та перемогли іспанську Маргутсу – 68:66.
Матч UDави – Інтервуд відбудеться 15 червня о 21:30.
|Світлина ФБУ
— 0
|
18.05.2017
Сергій Гладир: В українському баскетболі я особливого прогресу не бачу
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua