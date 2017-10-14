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14.10.2017  15:28

Екс-центровий Києва і Азовмаша підписав контракт з сербським клубом

Ратко Варда

Сербський Дінамік зміцнив свою передню лінію досвідченим центровим Ратко Вардою.

Ратко вже зареєстрований для участі в ABA League 2 (другий дивізіон Адріатичної ліги) і зможе дебютувати в найближчому матчі проти Тівата.

Раніше Варда встиг пограти в НБА за Детройт Пістонс, в ряді клубів Євроліги, а також українських БК Київ і Азовмаш, нагадує basket.com.ua.

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