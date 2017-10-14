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11 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.10.2017 15:28
Екс-центровий Києва і Азовмаша підписав контракт з сербським клубом
|Ратко Варда
Сербський Дінамік зміцнив свою передню лінію досвідченим центровим Ратко Вардою.
Ратко вже зареєстрований для участі в ABA League 2 (другий дивізіон Адріатичної ліги) і зможе дебютувати в найближчому матчі проти Тівата.
Раніше Варда встиг пограти в НБА за Детройт Пістонс, в ряді клубів Євроліги, а також українських БК Київ і Азовмаш, нагадує basket.com.ua.
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