Екс-центровий Києва і Азовмаша підписав контракт з сербським клубом

Ратко Варда

Сербський Дінамік зміцнив свою передню лінію досвідченим центровим Ратко Вардою.

Ратко вже зареєстрований для участі в ABA League 2 (другий дивізіон Адріатичної ліги) і зможе дебютувати в найближчому матчі проти Тівата.

Раніше Варда встиг пограти в НБА за Детройт Пістонс, в ряді клубів Євроліги, а також українських БК Київ і Азовмаш, нагадує basket.com.ua.