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19 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.10.2017 15:51
Хімік легко переграв Запоріжжя. Інші матчі Суперліги
Южненський Хімік без проблем здолав Запоріжжя, набравши більше сотні очок. А БІПА перевернула гру з Миколаєвом в останній чверті.
Суперліга
Регулярний чемпіонат
15 жовтня
Хімік - Запоріжжя 105:78 (27:18, 24:22, 21:17, 33:21)
Хімік: Еріанс (21), Колтер (16 + 5 передач), Петров (14 + 5 підбирань + 3 перехоплення)
Запоріжжя: Міроненко (25 + 7 підбирань), Ясиненко (9 + 6 підбирань), Кондраков (9 + 6 передач)
БІПА - Миколаїв 78:66 (12:21, 17:16, 22:22, 27:7)
БІПА: Ефіанайі (22 + 6 підбирань + 5 перехоплень), Бєліков (12 + 8 підбирань), Тищенко (12)
Миколаїв: Носков (12 + 6 підбирань), Кушніров (11 + 5 підбирань), Давидюк (10)
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