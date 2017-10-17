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30 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 16:35
Форвард збірної України буде виступати в Литві
Форвард національної збірної України Максим Корнієнко буде виступати за литовський Ювентус.
Newest NTA client, Ukrainian international PF Max Korniyenko has reached an agreement with @BCJuventus. Will play @BasketballCL this season.— Sergey Cherkasov (@92coolSC) 17 жовтня 2017 р.
Виступаючи останній рік в складі Лукойл Академіка, Максим Корнієнко набирав в середньому 11,2 очка, робив 6,9 підбирання і віддавав 1,3 результативні передачі при відсотку влучання з гри 53,1.
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