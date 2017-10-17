Форвард збірної України буде виступати в Литві

Форвард національної збірної України Максим Корнієнко буде виступати за литовський Ювентус.

Newest NTA client, Ukrainian international PF Max Korniyenko has reached an agreement with @BCJuventus. Will play @BasketballCL this season. — Sergey Cherkasov (@92coolSC) 17 жовтня 2017 р.

Виступаючи останній рік в складі Лукойл Академіка, Максим Корнієнко набирав в середньому 11,2 очка, робив 6,9 підбирання і віддавав 1,3 результативні передачі при відсотку влучання з гри 53,1.