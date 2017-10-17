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17.10.2017  16:35

Форвард збірної України буде виступати в Литві

Форвард національної збірної України Максим Корнієнко буде виступати за литовський Ювентус.

Виступаючи останній рік в складі Лукойл Академіка, Максим Корнієнко набирав в середньому 11,2 очка, робив 6,9 підбирання і віддавав 1,3 результативні передачі при відсотку влучання з гри 53,1.
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