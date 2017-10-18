Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Баскетбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Хімік стартує в регулярному чемпіонаті Кубку Європи ФІБА
Форвард збірної України буде виступати в Литві
Хімік легко переграв Запоріжжя. Інші матчі Суперліги
Новини
09:56
Футбол. Ордець: Було приємно чути, як нас підтримують
09:36
Баскетбол. Хімік стартує в регулярному чемпіонаті Кубку Європи ФІБА
09:21
Футбол. Ярмоленко провів посередній матч за Боруссію в Лізі чемпіонів
09:11
Футбол. Роналду обійшов Рауля за кількістю матчів у Лізі чемпіонів
08:36
Футбол. Ван Брокхорст: Відзначу високий клас футболістів Шахтаря
08:19
Футбол. Бутко: Вилучення Ракицького було необов'язковим, але ми за нього відпрацювали
00:36
Футбол. Фонсека: Перемога вимучена, але заслужена
00:30
Футбол. Бернард: Перемогли завдяки Фонсеці, він дав усю інформацію про суперника
Усі новини
12 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
18.10.2017  09:36

Хімік стартує в регулярному чемпіонаті Кубку Європи ФІБА

Южненський Хімік розпочинає шлях у єврокубкових змаганнях.

Сьогодні єдиний представник України в Кубку Європи Фіба зіграє проти турецького Бюйюкчемедже.

Кубок Європи ФІБА

1 тур

Група G

18 жовтня, 18:00

Хімік (Україна) - Бюйюкчемедже (Туреччина)
Читай також
Хімік здолав Галичанку у матчі за Суперкубок серед жіночих команд
Хімік легко переграв Запоріжжя. Інші матчі Суперліги
Хімік отримав суперників по Кубку Європи ФІБА
Хімік вийшов до групового етапу Кубку Європи FIBA

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.07.2017

Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
В овертаймі українці перемогли команду Сербії.
Євробаскет-2017. Жіноча збірна України до чвертьфіналу не дісталася
Євробаскет-2017. Україна обіграла Угорщину та посіла друге місце у групі
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  