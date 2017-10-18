Останнє в розділі
12 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 09:36
Хімік стартує в регулярному чемпіонаті Кубку Європи ФІБА
Южненський Хімік розпочинає шлях у єврокубкових змаганнях.
Сьогодні єдиний представник України в Кубку Європи Фіба зіграє проти турецького Бюйюкчемедже.
Кубок Європи ФІБА
1 тур
Група G
18 жовтня, 18:00
Хімік (Україна) - Бюйюкчемедже (Туреччина)
Who will triumph among @mons_hainaut, Khimik, @BuyukcekmeceBK and @kb_prishtina? #FIBAEuropeCup— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) 16 октября 2017 г.
👉 https://t.co/SpHbFOpEwP pic.twitter.com/SjVB4GMSU5
Нагадаємо, що Хімік легко переграв Запоріжжя в останньому матчі Суперліги.
Читай також
|
09.07.2017
Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua