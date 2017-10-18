Хімік стартує в регулярному чемпіонаті Кубку Європи ФІБА

Южненський Хімік розпочинає шлях у єврокубкових змаганнях.

Сьогодні єдиний представник України в Кубку Європи Фіба зіграє проти турецького Бюйюкчемедже.

Кубок Європи ФІБА

1 тур

Група G

18 жовтня, 18:00

Хімік (Україна) - Бюйюкчемедже (Туреччина)