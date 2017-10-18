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8 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 13:06
Лень ризикує пропустити стартовий матч Фінікса в новому сезоні
Український центровий Фінікса Олексій Лень може пропустити матч проти Портленда.
24-річний баскетболіст отримав травму лівої ноги на тренуванні, і його участь в стартовому матчі сезону залишається під питанням.
Suns injuries: Jared Dudley (left foot), Alex Len (left foot) are questionable. Brandon Knight, Davon Reed, Alan Williams are out.— Casey Holdahl (@CHold) 17 жовтня 2017 р.
Нагадаємо, в предсезонзі Лень в п'яти поєдинках набирав 14,8 очка, 7,4 підбирання і 2,6 блок-шоти в середньому за 25,4 хвилини на паркеті.
Раніше повідомлялося, що Лень веде переговори з декількома клубами НБА.
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