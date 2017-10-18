Лень ризикує пропустити стартовий матч Фінікса в новому сезоні

Український центровий Фінікса Олексій Лень може пропустити матч проти Портленда.

24-річний баскетболіст отримав травму лівої ноги на тренуванні, і його участь в стартовому матчі сезону залишається під питанням.

Suns injuries: Jared Dudley (left foot), Alex Len (left foot) are questionable. Brandon Knight, Davon Reed, Alan Williams are out. — Casey Holdahl (@CHold) 17 жовтня 2017 р.

Нагадаємо, в предсезонзі Лень в п'яти поєдинках набирав 14,8 очка, 7,4 підбирання і 2,6 блок-шоти в середньому за 25,4 хвилини на паркеті.

Раніше повідомлялося, що Лень веде переговори з декількома клубами НБА.