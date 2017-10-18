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18.10.2017  17:45

Де дивитися матч Хімік - Бюйюкчекмедже

У першому турі Кубка Європи ФІБА Хімік зіграє з турецьким Бюйюкчекмедже.

Поєдинок відбудеться 18-го жовтня, початок - 18.00 за київським часом.

Пряма трансляція зустрічі доступна за цим посиланням.

Нагадаємо, Хімік вийшов до групового етапу Кубку Європи FIBA попри поразку від Істамбулу.
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