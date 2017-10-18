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25 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 17:45
Де дивитися матч Хімік - Бюйюкчекмедже
У першому турі Кубка Європи ФІБА Хімік зіграє з турецьким Бюйюкчекмедже.
Поєдинок відбудеться 18-го жовтня, початок - 18.00 за київським часом.
Пряма трансляція зустрічі доступна за цим посиланням.
Нагадаємо, Хімік вийшов до групового етапу Кубку Європи FIBA попри поразку від Істамбулу.
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