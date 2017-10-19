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19.10.2017  09:31

Фінікс без Леня зазнав найбільшої поразки в своїй історії

Поступившись Портленду з різницею в 48 очок, "сонячні" встановили антирекорд клубу і всієї НБА.

Попередній антирекорд команди з Арізони датований 1988 роком, тоді команда поступилася Сіетлу з різницею 44 очки - 107:151.

Український центровий Фінікса спостерігав за фіаско партнерів з лави запасних, не потрапивши навіть до заявки на гру через травму гомілкостопа.

Як писалося раніше, Олексій Лень отримав травму лівої ноги і ризикує пропустити старт сезону.
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