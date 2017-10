Фінікс без Леня зазнав найбільшої поразки в своїй історії

Поступившись Портленду з різницею в 48 очок, "сонячні" встановили антирекорд клубу і всієї НБА.

Попередній антирекорд команди з Арізони датований 1988 роком, тоді команда поступилася Сіетлу з різницею 44 очки - 107:151.

Український центровий Фінікса спостерігав за фіаско партнерів з лави запасних, не потрапивши навіть до заявки на гру через травму гомілкостопа.

Як писалося раніше, Олексій Лень отримав травму лівої ноги і ризикує пропустити старт сезону.

Final:@trailblazers go wire to wire, defeat @Suns 124-76 on 27 from Dame and 24 from Connaughton (career high).



Bledsoe: 15 PTS. pic.twitter.com/tv9Oou3OG2