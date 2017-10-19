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53 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 09:31
Фінікс без Леня зазнав найбільшої поразки в своїй історії
Поступившись Портленду з різницею в 48 очок, "сонячні" встановили антирекорд клубу і всієї НБА.
Попередній антирекорд команди з Арізони датований 1988 роком, тоді команда поступилася Сіетлу з різницею 44 очки - 107:151.
Український центровий Фінікса спостерігав за фіаско партнерів з лави запасних, не потрапивши навіть до заявки на гру через травму гомілкостопа.
Як писалося раніше, Олексій Лень отримав травму лівої ноги і ризикує пропустити старт сезону.
Final:@trailblazers go wire to wire, defeat @Suns 124-76 on 27 from Dame and 24 from Connaughton (career high).— NBA (@NBA) 19 октября 2017 г.
Bledsoe: 15 PTS. pic.twitter.com/tv9Oou3OG2
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