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23 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 21:15
Політехнік обіграв Запоріжжя у битві аутсайдерів. Інші матчі Суперліги
Харківський Політехнік здолав БК Запоріжжя в єдиному матчі Суперліги 19 жовтня.
Запоріжжя - Політехнік 77:84 (21:23, 22:19, 12:15, 22:27)
Запоріжжя: Кондраков (20 + 6 підбирань + 6 передач + 6 втрат), Щєпкін (15 + 4 втрати), Ворнік (13 + 7 підбирань)
Політехнік: Йованович (20), Вуйович (18 + 6 підбирань), Рочняк (15 + 5 підбирань)
Миколаїв - Дніпро - 68:101 (15:24, 19:25, 17:23, 17:29)
Миколаїв: Кушніров (15), Іванов (11 + 4 передачи) Попов (11)
Дніпро: Тимофеєнко (21 + 9 підбирань + 5 передач), Глєбов (17), Вільховецький (11 + 5 передач)
Нагадаємо, що Хімік поступився в першому матчі групового раунду Кубку Європи ФІБА.
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