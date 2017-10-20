Форвард Дніпра самовільно залишив команду

Світлина ФБУ

Форвард Дніпра Антон Дзюба самовільно залишив команду, порушивши умови контракту на сезон-2017/18.

Про це інформує прес-служба клубу.

Гравець не виходить на зв’язок для пояснення свого вчинку.