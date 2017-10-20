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20.10.2017  21:22

Форвард Дніпра самовільно залишив команду

Світлина ФБУ

Форвард Дніпра Антон Дзюба самовільно залишив команду, порушивши умови контракту на сезон-2017/18.

Про це інформує прес-служба клубу.

Гравець не виходить на зв’язок для пояснення свого вчинку.

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