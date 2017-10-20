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14 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 21:22
Форвард Дніпра самовільно залишив команду
|Світлина ФБУ
Форвард Дніпра Антон Дзюба самовільно залишив команду, порушивши умови контракту на сезон-2017/18.
Про це інформує прес-служба клубу.
Гравець не виходить на зв’язок для пояснення свого вчинку.
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