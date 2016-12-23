Президент IBU: Підозри - це не привід для санкцій

Міжнародний союз біатлоністів поки не буде застосовувати санції проти Росії через допінговий скандал.

Про це заявив президент організації Андрес Бессеберг.

"Доповідь Макларена показує, що в російському спорті серйозні проблеми і порушення антидопінгових правил. IBU дуже серйозно розглядає цю інформацію", - сказав він.

"Всі спортсмени заслуговують чесних змагань і не повинні сумніватися в чесності суперників. Однак підозри - це не привід для санкцій. І ми продовжимо йти професійним шляхом, беручи до уваги всі думки і не судити тільки за підозрами", - цитує Бессеберга xsport.ua.

Раніше повідомлялося, що Росія відмовилася від етапу Кубка світу в Тюмені, двох біатлоністів дискваліфікували.

Також була інформація, що Чехія, Норвегія, Канада - за позбавлення Росії прав на проведення біатлонних змагань.