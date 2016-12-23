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23.12.2016  12:40

Бессеберг: Рішення про перенесення етапу Кубка світу з Тюмені було прийнято IBU

Рішення про перенесення етапу Кубка світу з Тюмені було прийнято IBU.

Про це заявив президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерс Бессеберг.

"Так, це було рішення IBU, рішення, прийняте організацією", - цитує Бессеберга Р-Спорт.

Раніше повідомлялося, що ініціатива про перенесення змагань виходила від Союзу біатлоністів Росії (СБР).
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