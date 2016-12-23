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139 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.12.2016 12:40
Бессеберг: Рішення про перенесення етапу Кубка світу з Тюмені було прийнято IBU
Рішення про перенесення етапу Кубка світу з Тюмені було прийнято IBU.
Про це заявив президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерс Бессеберг.
"Так, це було рішення IBU, рішення, прийняте організацією", - цитує Бессеберга Р-Спорт.
Раніше повідомлялося, що ініціатива про перенесення змагань виходила від Союзу біатлоністів Росії (СБР).
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