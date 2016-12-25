Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Біатлон
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Чемпіонат України. Чоловічий спринт за відсутності лідерів збірної виграв Ткаленко
Організатори назвали повний склад учасників Різдвяної гонки-2016
Бессеберг: Рішення про перенесення етапу Кубка світу з Тюмені було прийнято IBU
Президент IBU: Підозри - це не привід для санкцій
Росія відмовилася від етапу Кубка світу в Тюмені, двох біатлоністів дискваліфікували
Три країни вже заявили про бойкот етапу Кубка світу в Росії


Новини
00:14
Баскетбол. НБА. Бостон здолав Нью-Йорк, Клівленд вирвав перемогу у Голден Стейт
25.12.2016
23:18
Футбол. ФІФА хоче запровадити на Чемпіонатах світу формулу "16 груп по 3 команди"
23:03
Футбол. Взимку збірна України U-17 товариські матчі зіграє у Білорусі, а команда U-19 - в Ізраїлі
22:32
Біатлон. Чемпіонат України. Чоловічий спринт за відсутності лідерів збірної виграв Ткаленко
22:23
Футбол. Збірна України (U-16) зіграє на турнірі під егідою УЄФА у Туреччині
22:17
Футбол. Ювентус готовий викласти Реалу за Крооса 60 млн євро
21:11
Баскетбол. НБА відкрила голосування з визначення стартових складів на Матч зірок
20:41
Футбол. Гравець збірної США може завершити кар'єру через проблеми із серцем
20:33
Регбі. У регбійного Кредо - новий тренер
20:12
Футбол. Гравець Руху про період виступів у Шахтарі: Росіяни, чеченці з автоматами вривалися в автобус
Усі новини
92 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
25.12.2016  22:32

Чемпіонат України. Чоловічий спринт за відсутності лідерів збірної виграв Ткаленко

У неділю, 25 грудня, у Яворові Львівської області пройшли перші гонки чемпіонату України 2016 року з біатлону.

У ці дні змагаються спортсмени старшої вікової групи - медалі у спринтерських гонках розіграли чоловіки, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

Старти проходили в умовах сильного поривчастого вітру, тому результати спортсменів на вогневому рубежі не повинні дивувати.

За відсутності біатлоністів першої збірної чемпіоном країни став Руслан Ткаленко. Другим став формальний юніор Антон Дудченко.

Спринт. Чоловіки. 10 км
1. Руслан Ткаленко (0+2) - 28:17.5
2. Антон Дудченко (0+3) - +1:17.3
3. Артем Тищенко (1+3) +1:45.1
4. Олександр Мор'єв (1+1) +1:53.9

Нагадаємо, Підгрушна та Семенов - серед учасників Різдвяної гонки-2016.
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
15.12.2016

Меркушина: У Поклюці в естафеті мене трусило, поки я чекала своєї черги стартувати
Анастасія розповіла, як їй вдалося допомогти здобути збірній України подіум в естафеті у Поклюці.
Українки посіли третє місце в естафеті на Кубку світу
Меркушина виграла спринт на етапі Кубку IBU у Ріднау з півхвилинною перевагою
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter