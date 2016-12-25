Чемпіонат України. Чоловічий спринт за відсутності лідерів збірної виграв Ткаленко

У неділю, 25 грудня, у Яворові Львівської області пройшли перші гонки чемпіонату України 2016 року з біатлону.

У ці дні змагаються спортсмени старшої вікової групи - медалі у спринтерських гонках розіграли чоловіки, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

Старти проходили в умовах сильного поривчастого вітру, тому результати спортсменів на вогневому рубежі не повинні дивувати.

За відсутності біатлоністів першої збірної чемпіоном країни став Руслан Ткаленко. Другим став формальний юніор Антон Дудченко.

Спринт. Чоловіки. 10 км

1. Руслан Ткаленко (0+2) - 28:17.5

2. Антон Дудченко (0+3) - +1:17.3

3. Артем Тищенко (1+3) +1:45.1

4. Олександр Мор'єв (1+1) +1:53.9

Нагадаємо, Підгрушна та Семенов - серед учасників Різдвяної гонки-2016.