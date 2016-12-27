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27.12.2016  12:16

Меркушину визнано найкращою спортсменкою грудня в Україні

За підсумками грудня найкращою спортсменкою місяця в Україні визнано біатлоністку Анастасію Меркушину.

Її особисті тренери та батьки Ірина та Олег Меркушини отримали звання найкращих тренерів, повідомляє прес-служба НОК України.

Високого визнання Національного олімпійського комітету України 21-річна біатлоністка досягла завдяки чудовому виступу на етапі Кубка світу в словенській Поклюці.

У естафетній гонці разом із колегами по збірній: Іриною Варвинець, Юлією Джимою та Оленою Підгрушною - Анастасія, блискуче провівши гонку на найвідповідальнішому останньому етапі, посіла третє місце на п'єдесталі пошани.

Нагадаємо, що напередодні "бронзового" виступу у Словенії талановита спортсменка здобула впевнені перемоги в спринті та в одиночній змішаній естафеті з Артемом Тищенком на етапі Кубка IBU в італійському Ріднау.

Зазначимо, що Анастасія вперше отримує звання найкращої спортсменки місяця в Україні.

Анастасія Меркушина. Світлина НОК України
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