Меркушину визнано найкращою спортсменкою грудня в Україні
За підсумками грудня найкращою спортсменкою місяця в Україні визнано біатлоністку Анастасію Меркушину.
Її особисті тренери та батьки Ірина та Олег Меркушини отримали звання найкращих тренерів, повідомляє прес-служба НОК України.
Високого визнання Національного олімпійського комітету України 21-річна біатлоністка досягла завдяки чудовому виступу на етапі Кубка світу в словенській Поклюці.
У естафетній гонці разом із колегами по збірній: Іриною Варвинець, Юлією Джимою та Оленою Підгрушною - Анастасія, блискуче провівши гонку на найвідповідальнішому останньому етапі, посіла третє місце на п'єдесталі пошани.
Нагадаємо, що напередодні "бронзового" виступу у Словенії талановита спортсменка здобула впевнені перемоги в спринті та в одиночній змішаній естафеті з Артемом Тищенком на етапі Кубка IBU в італійському Ріднау.
Зазначимо, що Анастасія вперше отримує звання найкращої спортсменки місяця в Україні.
|Анастасія Меркушина. Світлина НОК України
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15.12.2016
Меркушина: У Поклюці в естафеті мене трусило, поки я чекала своєї черги стартувати
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