Різдвяна гонка. Мас-старт Підгрушна та Семенов завершили на 7-й сходинці

У середу, 28 грудня, у Гельзенкірхені розпочалася Різдвяна гонка з біатлону.

Після першої частини змагань (мас-старт), українська команда у складі Олени Підгрушної та Сергія Семенова посіла 7-ме місце.

Зазначимо, що у другій частині гонки (гонка переслідування) відставання буде зменшено вдвічі.

Різдвяна гонка з біатлону-2016

Гельзенкірхен, Німеччина

Мас-старт

28 грудня

1. Франциска Гільдебранд / Ерік Лессер (Німеччина) (2) 32: 27.1

2. Ванесса Гінц / Сімон Шемпп (Німеччина) (4) +15.1

3. Ольга Подчуфарова / Алєксєй Волков (Росія) (4) +23.7

4. Юлія Швайгер / Сімон Едер (Австрія) (4) +27.5

5. Анаіс Бескон / Жан-Гійом Беатріс (Франція) (6) +50.9

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7. Олена Підгрушна / Сергій Семенов (Україна) (8) +1:08