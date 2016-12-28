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375 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.12.2016 20:33
Різдвяна гонка. Мас-старт Підгрушна та Семенов завершили на 7-й сходинці
У середу, 28 грудня, у Гельзенкірхені розпочалася Різдвяна гонка з біатлону.
Після першої частини змагань (мас-старт), українська команда у складі Олени Підгрушної та Сергія Семенова посіла 7-ме місце.
Зазначимо, що у другій частині гонки (гонка переслідування) відставання буде зменшено вдвічі.
Різдвяна гонка з біатлону-2016
Гельзенкірхен, Німеччина
Мас-старт
28 грудня
1. Франциска Гільдебранд / Ерік Лессер (Німеччина) (2) 32: 27.1
2. Ванесса Гінц / Сімон Шемпп (Німеччина) (4) +15.1
3. Ольга Подчуфарова / Алєксєй Волков (Росія) (4) +23.7
4. Юлія Швайгер / Сімон Едер (Австрія) (4) +27.5
5. Анаіс Бескон / Жан-Гійом Беатріс (Франція) (6) +50.9
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7. Олена Підгрушна / Сергій Семенов (Україна) (8) +1:08
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15.12.2016
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