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28.12.2016  21:10

Різдвяна гонка. Дубль Німеччини, Підгрушна та Семенов фінішували передостанніми

У німецькому Гельзенкірхені завершилася Різдвяна гонка з біатлону.

На жаль, українська команда у складі Олени Підгрушної та Сергія Семенова не змогла поборотися за призові місця.

Як відомо, першу частину програми (мас-старт) наші спортсмени завершили на 7-й сходинці.

Результати мас-старту за цим посиланням.

У другій частині (гонка переслідування) наша команда лише погіршила свій результат.

Підгрушна та Семенов на двох заробили собі в пасив 9 промахів, а це  більше за всіх учасників гонки, фінішувавши у підсумку на передостанньому 9-му місці.

Дубль у свій актив записали німецькі біатлоністи - Ванесса Гінц та Сімон Шемпп прийшли на фініш першими, а Франциска Гільдебранд та Ерік Лессер фінішували 2-ми.

Замкнула п'єдестал пошани російська команда у складі Алєксєя Волкова та Ольги Подчуфарової.

Різдвяна гонка з біатлону-2016

Гельзенкірхен, Німеччина

Гонка переслідування

28 грудня

1. Ванесса Гінц / Сімон Шемпп (Німеччина) (4) 33: 11,4
2. Франциска Гільдебранд / Ерік Лессер (Німеччина) (6) +16,7
3. Ольга Подчуфарова / Алєксєй Волков (Росія) (7) +40,2
4. Анаіс Бескон / Жан-Гійом Беатріс (Франція) (7) +42,6
5. Юлія Швайгер / Сімон Едер (Австрія) (7) +43,0
6. Фанні Гурн-Біркланд / Ларс Хельге Біркланд (Норвегія) (5) +43,3
7. Габріела Коукалова / Міхал Шлезінгер (Чехія) (8) +57,6
8. Доротея Вірер / Домінік Віндіш (Італія) (7) +1:06,1
9. Олена Підгрушна / Сергій Семенов (Україна) (9) +1:20,0
10. Меган Тенді / Максиміліан Дейвіс (Канада) (7) +2:32,0
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