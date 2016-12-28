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28.12.2016  21:31

Віта Семеренко через дискваліфікацію росіянки може отримати срібло ОІ-2014

Відсторонення Ольги Вілухіної може позитивно позначитися на медальному заліку української збірної на Олімпійських іграх в Сочі.

Як відомо, міжнародний союз біатлоністів (IBU) відсторонив росіянок Ольгу Вілухіну та Яну Романову від міжнародних змагань.

У Сочі Вілухіна виграла два срібла, одне з яких в спринті, де третій час показала Віта Семеренко.

Таким чином, якщо у росіянки через дискваліфікацію відберуть медаль, то Віта Семеренко автоматично стане срібною призеркою ОІ-2014.

У свою чергу "бронза" Віти дістанеться представниці Італії Карін Обергофер, яка тоді фінішувала 4-ю.
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