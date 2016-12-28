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28.12.2016  22:33

Семенов: Не вважаю перенесення Кубка світу з Тюмені правильним рішенням

Український біатлоніст Сергій Семенов не вважає перенесення Кубка світу з Тюмені правильним рішенням.

Про це він заявив  в ефірі програми Біатлон з Дмітрієм Губєрнієвим, де прокоментувала перенесення етапу Кубка світу з Тюмені через допінговий скандал в російському біатлоні.

"Те, що забрали етап у Тюмені, вважаю, не зовсім правильно. В першу чергу карається місто, глядачі, сам біатлон і його розвиток. Не вважаю це правильним рішенням", - заявив він.

"Щодо того, хто правий, хто винен, вважаю, якщо ти винен, то повинен понести покарання. По суті досі немає ні імен, ні доказів, тому навіть не знаю, що сказати, коментувати тут складно", - наводить слова Семенова Матч ТВ.

Як відомо, українська біатлоністка Олена Підгрушна також не до кінця розібралася в ситуації з перенесенням етапку Кубка світу в Тюмені в інше місто.

У свою чергу чеський біатлоніст Міхал Шлезінгер вважає рішення ІBU правильним.
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