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58 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 21:01
Чемпіонат України. Ткаленко став дворазовим чемпіоном 2016 року
У Яворові Львівської області триває чемпіонат України з біатлону.
Цього разу представникам сильної статі належало виявити найсильніших на дистанціях гонок переслідування у трьох вікових групах, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.
У чоловіків дворазовим чемпіоном країни цього року став Руслан Ткаленко.
Причому перевага Руслана над суперниками склала більше трьох хвилин.
Гонка переслідування. Чоловіки. 12,5 км
1. Руслан Ткаленко (0+2+2+2) - 37:12,7
2. Андрій Доценко (1+1+1+2) +3:13.6
3. Артем Тищенко (2+0+2+2) +3:13.7
4. Дмитро Русинов (0+0+2+2) +3:29.2
5. Денис Насико (2+1+3+1) +3:33.2
Нагадаємо, чоловічий спринт за відсутності лідерів збірної виграв Ткаленко.
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