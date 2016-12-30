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Біатлон. Контіолахті готовий прийняти ета Кубка світу замість Тюмені
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30.12.2016  10:33

Контіолахті готовий прийняти ета Кубка світу замість Тюмені

Контіолахті готовий прийняти перенесений етап Кубку світу з біатлону в Тюмені.

Про це повідомив виконавчий директор спортивного клубу Томі-Пекка Рііхіворі видання Yle.

"Ми відповіли, що зможемо. Домовилися про це з рядом партнерів, а також з Асоціацією біатлону Фінляндії", - цитує чиновника xsport.ua.

Нагадаємо, що на засіданні виконкому IBU в Мюнхені Росія відмовилася від проведення етапу Кубку світу в Тюмені через допінговий скандал.
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