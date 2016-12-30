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75 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 10:33
Контіолахті готовий прийняти ета Кубка світу замість Тюмені
Контіолахті готовий прийняти перенесений етап Кубку світу з біатлону в Тюмені.
Про це повідомив виконавчий директор спортивного клубу Томі-Пекка Рііхіворі видання Yle.
"Ми відповіли, що зможемо. Домовилися про це з рядом партнерів, а також з Асоціацією біатлону Фінляндії", - цитує чиновника xsport.ua.
Нагадаємо, що на засіданні виконкому IBU в Мюнхені Росія відмовилася від проведення етапу Кубку світу в Тюмені через допінговий скандал.
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