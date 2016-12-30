Чемпіонат України. У змішаній естафеті перемогли Бригинець, Пустовалова, Тищенко та Ткаленко

На чемпіонаті України, який проходить у Яворові Львівської області, був день змішаних естафет.

Спортсмени змагалися у всіх трьох вікових групах, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

Усі три гонки виграли чернігівські біатлоністи, причому у дорослих друга команда Чернігова завоювала срібло, у досить гострій боротьбі перевершивши суперників із Сумської області.

Змішана естафета. Жінки і чоловіки

1. Чернігівська I (8) 1:32:26

Юлія Бригинець (4) 21:46

Яна Пустовалова (1) 20:54

Артем Тищенко (0) 24:50

Руслан Ткаленко (3) 24:55

2. Чернігівська ІІ (7) +1: 53

Валерія Дмитренко (1) 20:28

Алла Гіленко (1) 21:07

Максим Івко (4) 27:33

Андрій Доценко (1) 25:10

3. Сумська - І (7) +1: 58

Анна Кривонос (2) 20:59

Христина Ковальова (1) 21:38

Антон Дудченко (2) 26:11

Денис Насико (2) 25:35

Зауважимо, що Ткаленко став таким чином триразовим чемпіоном України 2016 року.