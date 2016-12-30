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30.12.2016  17:20

Чемпіонат України. У змішаній естафеті перемогли Бригинець, Пустовалова, Тищенко та Ткаленко

На чемпіонаті України, який проходить у Яворові Львівської області, був день змішаних естафет.

Спортсмени змагалися у всіх трьох вікових групах, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

Усі три гонки виграли чернігівські біатлоністи, причому у дорослих друга команда Чернігова завоювала срібло, у досить гострій боротьбі перевершивши суперників із Сумської області.

Змішана естафета. Жінки і чоловіки

1. Чернігівська I (8) 1:32:26
    Юлія Бригинець (4) 21:46
    Яна Пустовалова (1) 20:54
    Артем Тищенко (0) 24:50
    Руслан Ткаленко (3) 24:55

2. Чернігівська ІІ (7) +1: 53
    Валерія Дмитренко (1) 20:28
    Алла Гіленко (1) 21:07
    Максим Івко (4) 27:33
    Андрій Доценко (1) 25:10

3. Сумська - І (7) +1: 58
    Анна Кривонос (2) 20:59
    Христина Ковальова (1) 21:38
    Антон Дудченко (2) 26:11
    Денис Насико (2) 25:35

Зауважимо, що Ткаленко став таким чином триразовим чемпіоном України 2016 року.
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