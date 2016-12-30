Чемпіонат України. У змішаній естафеті перемогли Бригинець, Пустовалова, Тищенко та Ткаленко
На чемпіонаті України, який проходить у Яворові Львівської області, був день змішаних естафет.
Спортсмени змагалися у всіх трьох вікових групах, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.
Усі три гонки виграли чернігівські біатлоністи, причому у дорослих друга команда Чернігова завоювала срібло, у досить гострій боротьбі перевершивши суперників із Сумської області.
Змішана естафета. Жінки і чоловіки
1. Чернігівська I (8) 1:32:26
Юлія Бригинець (4) 21:46
Яна Пустовалова (1) 20:54
Артем Тищенко (0) 24:50
Руслан Ткаленко (3) 24:55
2. Чернігівська ІІ (7) +1: 53
Валерія Дмитренко (1) 20:28
Алла Гіленко (1) 21:07
Максим Івко (4) 27:33
Андрій Доценко (1) 25:10
3. Сумська - І (7) +1: 58
Анна Кривонос (2) 20:59
Христина Ковальова (1) 21:38
Антон Дудченко (2) 26:11
Денис Насико (2) 25:35
Зауважимо, що Ткаленко став таким чином триразовим чемпіоном України 2016 року.
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15.12.2016
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