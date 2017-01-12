Кубок світу. Підгрушна програла бронзу Емоньє

Українські біатлоністи ніяк не можуть дотягнути до подіуму етапу Кубка світу в німецькому Рупольдингу. У середу, 11 січня, чоловіча збірна України фінішувала в естафеті четвертою, а вже сьгодні цей результат повторили українські жінки.

Якщо в чоловічій естафеті четвертий рядок був за щастя, то у жінок ми розраховували на медаль. Причому, українки до цієї нагороди були дуже близькими.

З першого етапу українки перебували в зоні лідерів. Ірина Варвинець була влучною на обох вогневих рубежах. Щоправда на останньому колі Ірина серйозно здала у швидкості й естафету Юлія Джимі передала лише десятою. Джима на першій стрільбі використала два додаткових патрони, але не вибула з ТОР-10.

На трасі Юля здорово додала і на стрільбу прийшла п`ятою, і на стійці вже була влучною. У результаті Джима передала естафету Меркушиній третьою. Щоправда, до цього на трасі німкеня Хаммершмітдт завалила норвежку Фенне і це здорово допомоло українці.

Меркушина свій етап пройшла майже ідеально. На стрільбі вона закрила усі мішені і після стійки навіть вийшла в лідери, хоча і не надовго. Тіріль Екхофф випередила українку, але відставання не було критичним, лише 3,9 секунди.

За медаль на останньому етапі мала поборотися Олена Підгрушна. Ми, звичайно, не тренери, але рокировка стартовими номерами на етапі Підгрушної на Джиму, мала б принести Україні медаль. Підгрушна нині не в найкращій формі, і це факт.

На першій стрільбі Підгрушна використала один патрон і ї відставання від лідируючої норвежки Олсбю вже 16 секунд. На другій стрільбі Олсбю з Дальмаєр б`ють без промаху і мали розіграти золото. Підгрушна з француженкою Селія Емоньє також закривають усі мішені і це мала бути гонка за бронзу.

Українка в цій четвірці на даний момент виявилася найслабкішою. Золото виграла Дальмаєр, а ось Емоньє не тільки обійшла Підгрушну, але й випередила Олсбю, вигравши для Франції срібло.

Варто відзначити про повернення в Рупольдингу в естафеті Дарії Домрачевої, для якої це був перший старт в естафетах після народження дитини.

Кубок світу з біатлону 2016/2017

Рупольдинг, Німеччина

Естафета

12 січня

Жінки

1. Німеччина (0+6) 1:09:53.0

2. Франція (0+7) +3.5

3. Норвегія (0+1) +4.5

4. Україна (0+3) +8.8

5. Італія (0+6) +1:51.5

6. Чехія (1+10) +1:51.7

7. Швеція (0+4) +2:34.7

8. Білорусь (0+10) +2:39.0