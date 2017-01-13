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13.01.2017  13:01

Кубок світу. У спринті в Рупольдину першим серед українців стартуватиме Сємаков

У п'ятницю, 13 січня, в німецькому Рупольдингу в рамках п'ятого етапу Кубку світу з біатлону відбудеться чоловіча спринтерська гонка.

Українські біатлоністи стартуватимуть у наступному порядку:

5. Володимир Сємаков
11. Сергій Семенов,
23. Дмитро Підручний, 
45. Артем Прима
92. Віталій Кільчицький

Гонка розпочнеться о 15:45 за київським часом.
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