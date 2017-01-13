Останнє в розділі
75 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.01.2017 13:01
Кубок світу. У спринті в Рупольдину першим серед українців стартуватиме Сємаков
У п'ятницю, 13 січня, в німецькому Рупольдингу в рамках п'ятого етапу Кубку світу з біатлону відбудеться чоловіча спринтерська гонка.
Українські біатлоністи стартуватимуть у наступному порядку:
5. Володимир Сємаков
11. Сергій Семенов,
23. Дмитро Підручний,
45. Артем Прима
92. Віталій Кільчицький
Гонка розпочнеться о 15:45 за київським часом.
— 0
|
15.12.2016
Меркушина: У Поклюці в естафеті мене трусило, поки я чекала своєї черги стартувати
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua