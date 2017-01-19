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252 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]19.01.2017 20:02
Кубок світу. Українці отримали стартові номери на чоловічу індивідуальну гонку
У п'ятницю, 20 січня, в італійському Антгольці відбудеться індивідуальна гонка у чоловіків к межках шостого етапу Кубку світу-2016/17.
Як нагадує офіційний сайт Федерації біатлону України, за результатами цієї гонки 5 спортсменів не із топ-25 загального заліку відберуть у мас-старт.
Індивідуальна гонка. Чоловіки (15:15)
16. Сергій Семенов
29. Дмитро Підручний
34. Артем Прима
74. Володимир Семаков
88. Олександр Жирний
Нагадаємо, у жінок індивідуальну гонку в Антерсельві виграла Дальмайєр, Підгрушна - 17-та.
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