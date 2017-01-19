Кубок світу. Українці отримали стартові номери на чоловічу індивідуальну гонку

У п'ятницю, 20 січня, в італійському Антгольці відбудеться індивідуальна гонка у чоловіків к межках шостого етапу Кубку світу-2016/17.

Як нагадує офіційний сайт Федерації біатлону України, за результатами цієї гонки 5 спортсменів не із топ-25 загального заліку відберуть у мас-старт.

Індивідуальна гонка. Чоловіки (15:15)

16. Сергій Семенов

29. Дмитро Підручний

34. Артем Прима

74. Володимир Семаков

88. Олександр Жирний

Нагадаємо, у жінок індивідуальну гонку в Антерсельві виграла Дальмайєр, Підгрушна - 17-та.