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19.01.2017  20:02

Кубок світу. Українці отримали стартові номери на чоловічу індивідуальну гонку

У п'ятницю, 20 січня, в італійському Антгольці відбудеться індивідуальна гонка у чоловіків к межках шостого етапу Кубку світу-2016/17.

Як нагадує офіційний сайт Федерації біатлону України, за результатами цієї гонки 5 спортсменів не із топ-25 загального заліку відберуть у мас-старт.

Індивідуальна гонка. Чоловіки (15:15)
16. Сергій Семенов
29. Дмитро Підручний
34. Артем Прима
74. Володимир Семаков
88. Олександр Жирний

Нагадаємо, у жінок індивідуальну гонку в Антерсельві виграла Дальмайєр, Підгрушна - 17-та.
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