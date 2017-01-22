Кубок світу. В естафеті українки четверті
Кубок світу. В естафеті українки четверті
Жіноча збірна України, як і чоловіча, четвертою завершила естафету в Антгольці.
При цьому, до останнього наша команда боролася за бронзову нагороду, проте в кінцівці Анастасія Меркушина все ж програла боротьбу Доротеї Вірер.
Хоча, і цей результат можна вважати позитивним, враховуючи, що Юлія Журавок провалила свій етап, закінчивши його на 21-му місці з відставанням від лідера в одну хвилину.
Перемогу в гонці святкувала Німеччина, срібло виграла французька команда, бронза, як вже було сказано раніше, у італійок.
Кубок світу з біатлону 2016/2017
Етан в Антгольці/Антерсельві, Італія
Жінки
Естафета
22 січня
1. Німеччина (0 + 12) 1: 09: 12.4
2. Франція (0 + 8) +24.2
3. Італія (0 + 9) +33.4
4. Україна (0 + 6) +37.5
5. Росія (0 + 5) +1: 16.0
6. Білорусь (0 + 7) +1: 32.7
7. Швеція (0 + 10) +1: 40.5
8. Фінляндія (0 + 8) +1: 45.9
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21.01.2017
Кубок світу. Чоловіча команда України знову фінішувала четвертою в естафеті
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