Кубок світу. В естафеті українки четверті

Жіноча збірна України, як і чоловіча, четвертою завершила естафету в Антгольці.

При цьому, до останнього наша команда боролася за бронзову нагороду, проте в кінцівці Анастасія Меркушина все ж програла боротьбу Доротеї Вірер.

Хоча, і цей результат можна вважати позитивним, враховуючи, що Юлія Журавок провалила свій етап, закінчивши його на 21-му місці з відставанням від лідера в одну хвилину.

Перемогу в гонці святкувала Німеччина, срібло виграла французька команда, бронза, як вже було сказано раніше, у італійок.

Кубок світу з біатлону 2016/2017

Етан в Антгольці/Антерсельві, Італія

Жінки

Естафета

22 січня

1. Німеччина (0 + 12) 1: 09: 12.4

2. Франція (0 + 8) +24.2

3. Італія (0 + 9) +33.4

4. Україна (0 + 6) +37.5

5. Росія (0 + 5) +1: 16.0

6. Білорусь (0 + 7) +1: 32.7

7. Швеція (0 + 10) +1: 40.5

8. Фінляндія (0 + 8) +1: 45.9