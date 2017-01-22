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2363 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 1 ]
22.01.2017  16:57

Кубок світу. В естафеті українки четверті

Жіноча збірна України, як і чоловіча, четвертою завершила естафету в Антгольці.

При цьому, до останнього наша команда боролася за бронзову нагороду, проте в кінцівці Анастасія Меркушина все ж програла боротьбу Доротеї Вірер.

Хоча, і цей результат можна вважати позитивним, враховуючи, що Юлія Журавок провалила свій етап, закінчивши його на 21-му місці з відставанням від лідера в одну хвилину.

Перемогу в гонці святкувала Німеччина, срібло виграла французька команда, бронза, як вже було сказано раніше, у італійок.

Кубок світу з біатлону 2016/2017

Етан в Антгольці/Антерсельві, Італія

Жінки

Естафета

22 січня

1. Німеччина (0 + 12) 1: 09: 12.4
2. Франція (0 + 8) +24.2
3. Італія (0 + 9) +33.4
4. Україна (0 + 6) +37.5
5. Росія (0 + 5) +1: 16.0
6. Білорусь (0 + 7) +1: 32.7
7. Швеція (0 + 10) +1: 40.5
8. Фінляндія (0 + 8) +1: 45.9
Коментарі
 — 1
Oleg Bugaets _ 22.01.2017 21:57
звісно важко було відіграти значне відставання Журавок так що і 4-е місце результат непоганий
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